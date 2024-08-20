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В Курской области оперштаб отменил рассылку СМС об опасности атак ВСУ

Смирнов: в Курской области отменена рассылка СМС об опасности атак ракет и БПЛА

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Depositphotos

Оперштаб Курской области принял решение отменить рассылку СМС-оповещений об опасности атак украинских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он объяснил, что «по техническим причинам» невозможно оперативно распространять СМС. Также их отмена связана «с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия», отметил Смирнов.

Глава региона призвал жителей узнавать актуальную информацию в своем Telegram-канале, а также в канале правительства Курской области.

Также Смирнов напомнил, что для получения оповещений об опасности атак ракет и БПЛА можно скачать приложение «МЧС России» и в настройках телефона разрешить получение push-уведомлений от этого сервиса.

До этого врио губернатора сообщил, что жителям приграничных районов Курской области начали выдавать сертификаты на новые дома и квартиры. По словам Смирнова, власти планируют предоставить сертификаты более 2 000 семей. К текущему моменту соответствующие документы получили 194 семьи.

Ранее в МЧС назвали число эвакуированных из девяти приграничных районов Курской области.

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Атаки на Курскую область
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