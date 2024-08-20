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Британский эксперт считает ВСУ неспособными удержать оборону

Британский эксперт Меркурис: фронт в зоне спецоперации рушится повсюду

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В зоне спецоперации происходит обрушение фронта из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать оборону. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <...> что Нью-Йорк полностью пал», — заявил он.

По мнению эксперта, проблема ВСУ заключается в недостаточном количестве построенных укреплений. По этой причине российская армия продолжает свое продвижение вперед.

До этого издание Financial Times писало, что переброска Украиной своих немногочисленных ресурсов в Курскую область России позволила Вооруженным силам РФ достичь успеха в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Британии сделали заявление об ударах американским оружием по России.

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Операция на Украине
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