Российская армия контролирует логистику ВСУ на Курском направлении

Логистические маршруты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении контролируются российской стороной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам генерала, российские части «контролируют логистику противника, и он несет ежедневно огромные потери логистических маршрутов». Кроме того, он заявил, что ВСУ остановлены на таком участке, где им невыгодно вести боевые действия.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Как долго могут продлиться боевые действия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов заявил о военнослужащих НАТО в Курской области.