Российские военные продолжают уничтожать ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесах Курской области, ВС РФ поразили четыре украинские бригады в районах восьми населенных пунктов. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах ДРГ противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В министерстве пояснили, что авиация, артиллерия и обороняющиеся войска сумели поразить скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины в районах Апанасовки, Борок, Викторовки, Косицы, Любимовки, Плехово, Толстого Луга, а также западнее Богдановки.

В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли свыше 4130 солдат за период боевых действий в Курской области.

Президент России Владимир Путин связал вторжение ВСУ в Курскую область с попыткой остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.