Алаудинов заявил о военнослужащих НАТО в Курской области

Среди иностранных наемников, вошедших в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), по-видимому, есть военнослужащие подразделений НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам генерала, в состав вторгшихся в Курскую область частей ВСУ «добавили огромное количество иностранных наемников, сколько смогли собрать». В их числе, как думает Алаудинов, «есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО».

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Что означают действия Киева и как может развиваться обстановка в регионе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее ЧВК из США опубликовала фото с американскими наемниками в Курской области.