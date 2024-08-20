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Полковник объяснил значение перехода Нью-Йорка под контроль РФ

Полковник Матвийчук: взятие под контроль Нью-Йорка откроет РФ путь в Краматорск

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commons.wikimedia.org (CC BY 3.0)

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переход села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) под контроль РФ откроет российским военным путь в Краматорск. Его слова передает «Лента.ру».

«С точки зрения военного искусства и военного положения Нью-Йорка — это открытые ворота для движения на Краматорск. Если посмотреть на карту, это узел автодорог, логистические центры — больше их там не будет», — заявил эксперт.

Взятие под контроль данного села позволит ВС РФ высвобождать войска и осуществлять мероприятия по борьбе за другие административные территории в ДНР, объяснил Матвийчук.

Вечером 19 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донбассе, идет зачистка населенного пункта, поднят российский флаг. Он отмечал, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ, находящаяся в этом районе, отступила в сторону села Нелеповка.

Ранее в силовых структурах рассказали про очаг сопротивления ВСУ на заводе в ДНР.

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