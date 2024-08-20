Командир спецназа «Ахмат» заявил, что основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановлены на всей территории Курской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Первые дни мы были заняты тем, что останавливали основные силы противника, и нам это удалось. Противник по всему периметру остановлен», — сказал он.

По его словам, основные ресурсы украинских войск в регионе уничтожены. Командир «Ахмата» отметил, что идет зачистка населенных пунктов Курской области от ВСУ.

«Мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся», — сказал Алаудинов.

Также генерал-майор сообщил, что российские военнослужащие помешали продвижению ВСУ в Суджанском районе Курской области. Он отметил, что на данный момент украинские солдаты планомерно уничтожаются силами РФ.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов заявлял, что украинские военные под Курском использовали детей в качестве щита.