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В силовых структурах рассказали про очаг сопротивления ВСУ на заводе в ДНР

ТАСС: в Нью-Йорке одним из очагов сопротивления ВСУ остается фенольный завод

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commons.wikimedia.org (CC BY 3.0)

Дзержинский фенольный завод в населенном пункте Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике остается одним из немногих очагов сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке, идет зачистка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«В Новгородском зачищают фенольный завод. Это один из немногих очагов, где противник оказывает сопротивление», — сказал источник агентства.

19 августа в силовых структурах республики заявили агентству, что ВСУ практически покинули Нью-Йорк, остались редкие очаги сопротивления украинских войск на территории поселка.

Вечером 19 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донбассе, идет зачистка населенного пункта, поднят российский флаг. Он отмечал, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ, находящаяся в этом районе, отступила в сторону села Нелеповка.

Ранее войска РФ начали штурмовать Торецк с нескольких направлений.

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