Военврач раскрыл, чем отличаются ранения военных в Курской области

Ранения военных в Курской области отличаются от тех, с которыми солдаты сталкиваются на других участках фронта. Об этом заявил военный врач с позывным «Фрегат», его слова передает РИА Новости.

«Большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт», — сказал он.

Медик отметил, что на других направлениях боевых действий в зоне проведения спецоперации военнослужащие в основном получают ранения осколочного типа.

До этого сообщалось, что медики-волонтеры в Курской области спасли раненого украинского военнослужащего.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в ведомстве сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в МЧС сообщили о поставках гумпомощи в Курскую область.