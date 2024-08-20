Медики-волонтеры в Курской области спасли солдата ВСУ

Гражданские медики-волонтеры на одном из пунктов стабилизации в Курской области спасли раненого украинского военнослужащего, он выжил. Об этом ТАСС сообщил командир пункта с позывным «Джел».

«Нам позвонили с точки, где обычно мы принимаем раненых. Сказали, что у них раненый противник. Мы приняли его, стабилизировали, отправили дальше», — сказал он.

Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) далее передали силовым структурам региона. «Джел» уточнил, что у него была перебита нога и имелось несколько осколочных ранений. Раненый успел сообщить, что он мобилизованный, занимал должность помощника пулеметчика.

До этого военный журналист, волонтер Изабелла Либерман заявила, что в Курскую область налажена поставка гуманитарной помощи, поэтому местные жители ни в чем не нуждаются.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в МЧС сообщили о поставках гумпомощи в Курскую область.