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Рогов заявил о переброске техники ВСУ в Запорожскую область

Рогов: ВСУ скрытно перебросили в Запорожскую область боевую технику

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние дни скрытно перебросили через подконтрольный украинским властям город Запорожье боевую технику и десятки бензовозов для их снабжения. Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить о переброске сил ВСУ, то последние четыре дня шла переброска по ночам с выключенными фарами через сам город Запорожье и по его окраинам большого количества бензовозов, не менее нескольких десятков на южное направление. Фиксировалась также на протяжении нескольких ночей переброска военной техники ВСУ», — сказал Рогов.

По его словам, такое количество средств снабжения свидетельствует о значительном количестве техники, которую они обеспечивают. Представитель Общественной палаты считает, что украинские войска могут попытаться прорваться в сторону Мелитополя или в сторону Запорожской атомной электростанции (АЭС).

До этого Рогов заявил, что британские инструкторы занимаются подготовкой десантной операции Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС.

Ранее в США назвали стратегическую ошибку ВСУ.

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