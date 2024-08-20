Губернатор Николаевской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска продолжают сосредоточивать значительные силы в районе города Очаков, включая морской спецназ и британских инструкторов. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов. Больше их стало на текущий период или меньше — такими подробностями владеют только военные, это их сфера ответственности», — отметил Сальдо.

10 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ,ританские инструкторы занимаются подготовкой десантной операции Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. По словам Рогова, подготовка идет на протяжении последнего месяца на верхнем бьефе Днепра в районе ДнепроГЭС. Он также добавил, что для этой операции будут выделены бригады морской пехоты ВСУ, которые перебросили с занимаемых на островах на Днепре позициях.

Ранее в Британии отреагировали на удар ВС РФ по западным наемникам.