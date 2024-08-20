Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо рассказал о присутствии британских инструкторов в зоне СВО

Сальдо заявил о британских инструкторах в районе николаевского Очакова

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Губернатор Николаевской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска продолжают сосредоточивать значительные силы в районе города Очаков, включая морской спецназ и британских инструкторов. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов. Больше их стало на текущий период или меньше — такими подробностями владеют только военные, это их сфера ответственности», — отметил Сальдо.

10 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ,ританские инструкторы занимаются подготовкой десантной операции Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. По словам Рогова, подготовка идет на протяжении последнего месяца на верхнем бьефе Днепра в районе ДнепроГЭС. Он также добавил, что для этой операции будут выделены бригады морской пехоты ВСУ, которые перебросили с занимаемых на островах на Днепре позициях.

Ранее в Британии отреагировали на удар ВС РФ по западным наемникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами