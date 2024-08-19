Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные поразили место скопления ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС РФ ударили по скоплению украинских войск на Степногорском направлении

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту скопления живой силы и техники украинских войск в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова.

Он отметил, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили на Степногорском направлении.

«Получилось ударить по скоплению живой силы и техники противника севернее [села] Каменского», — подчеркнул Рогов.

Как сказал член Общественной палаты РФ, в результате российские солдаты уничтожили один полевой склад ВСУ. Кроме того, украинские войска лишились нескольких единиц техники.

18 августа боец разведывательной роты 291-го полка ВС РФ с позывным «Волчек заявил об изменении тактики украинских формирований в Запорожской области. Мужчина уточнил, что речь идет о действиях ВСУ в районе населенного пункта Работино.

В частности, командование украинских войск начало отправлять к селу малые группы солдат на легких бронемашинах. Тяжелую технику ВСУ стараются прятать далеко от линии соприкосновения, добавил российский военный.

Ранее Рогов рассказал об активизации боевых действий у населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами