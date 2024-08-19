На Украине заявили о проблемах ВСУ в Курской области

В курском приграничье Вооруженные силы Украины (ВСУ) растянули боевые порядки и начали испытывать большие проблемы с логистикой. Об этом в интервью YouTube-каналу «Politeka Online» заявил отставной офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«Представьте логистику — на 10-15 километров оторвались от основных частей. В качестве примера, чтобы вы понимали, — да, дизелем можно заправиться на АЗС, — пришли, заправились, это можно. Ну еду можно там взять, а боекомплект где ты возьмешь?» — задался вопросом полковник в отставке.

Он также отметил, что в связи с таким положением ВСУ испытывают трудности с необходимостью увозить тела и раненых.

19 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины потеряли треть военнослужащих, участвующих в нападении на Курскую область. По его сведениям, для украинских войск все складывается «очень плохо».

Ночью 19 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по третьему (и последнему) мосту через реку Сейм, разрушив три пролета. Что означают эти действия и как может развиваться обстановка в регионе, читайте в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Стариков заявил, что ВС РФ могут прорвать фронт в Донбассе.