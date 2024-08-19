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Российский эксперт рассказал, что будет с пленными наемниками

Полковник Кошкин: захваченных в Курской области пленных наемников будут судить

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Положение иностранных наемников, попавших в российский плен на территории Курской области, в целом будет мало отличаться от судьбы пленных бойцов Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, сообщает «Лента.ру».

«Больших отличий в судьбе пленных украинцев и других иностранцев в Курской области не будет», — сказал Кошкин.

По его словам, оценку действиям попавших в плен иностранцев будут давать индивидуально, проводить расследование с целью установить, совершали ли они преступные действия. И если да — их осудят по российским законам.

Вариант обмена Кошкин также не исключил, если это будет выгодно российской стороне.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

19 августа стало известно о взятии в плен 15 иностранных наемников в Суджанском районе Курской области. Пленить иностранцев удалось в результате совместной операции нескольких российских подразделений при поддержке авиации.

Ранее жительница Курской области рассказала, что в село Черкасское Поречное заходили наемники из Польши и Франции.

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Атаки на Курскую область
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