Алаудинов отчитал родителей российских срочников

Замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, а также в Курской области, которую атаковали ВСУ. Свое видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что недоумевает из-за дискуссии о привлечении солдат срочной службы к защите границ. Его возмущают «всхлипы и всплески» родителей срочников, ведь сейчас в России должны стоять строем «от мала до велика». Военный призвал не делать из 18-летних срочников детей.

«Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства <...> и пойти домой», — заявил Алаудинов.

Он добавил, что понимает решение президента России Владимира Путина о том, чтобы срочники «не служили нигде» в мирное для страны время, но, по его словам, «сейчас идет война». Алаудинов заключил, что считает призывников полноценными служащими и напомнил, что они могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать большие выплаты.

До этого депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что солдаты срочной службы отразили атаку ВСУ в Курской области и при этом не понесли потерь.

В июле глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что срочников во время грядущего осеннего призыва не планируют отправлять в зону спецоперации на Украине.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по мостам в Курской области.