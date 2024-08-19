В Курской области захвачена группа украинских диверсантов

В Курской области морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили большую группу украинских диверсантов. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны сообщает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что диверсионно-разведывательная группа из 19 украинских военнослужащих была захвачена в плен в районе Ольговки. Иные подробности к настоящему времени не приводятся.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

17 августа командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие в Курской области стали активнее сдаваться в плен. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с допросом взятого в плен бойца «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).