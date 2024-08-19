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Проблемы со Starlink привели к уменьшению активности дронов ВСУ в Курской области

«Известия»: сбои со Starlink уменьшили активность дронов ВСУ в Курской области

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Lisi Niesner/Reuters

В Курской области из-за проблем с работой системы связи Starlink уменьшилось применение дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета «Известия».

Российские военнослужащие утверждают, что Starlink перестал работать на территории РФ. В связи с этим украинские войска не в состоянии создать в Курской области такую же многочисленную группировку беспилотных летательных аппаратов, как в Донбассе. Из-за этого эффективность применения украинских дронов значительно снизилась. При этом они все равно представляют значительную опасность.

До этого сообщалось, что ульяновские десантники с помощью квадрокоптеров уничтожили спутниковые антенны Starlink Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

Ранее войска РФ захватили станцию Starlink при штурме позиций ВСУ в Курской области.

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