Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область резко уменьшило шансы на дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Сайрусу Янссену.

«Он (президент России Владимир Путин. – прим. ред.) объявил, что никаких переговоров с Киевом не будет. Так что если на данном этапе и была какая-то возможность урегулирования вопросов между Россией и Украиной путем переговоров с режимом Зеленского, то этому шансу настал конец», — сказал Макгрегор.

Он отметил, что своими действиями ВСУ подставили под удар весь киевский режим. Советник Пентагона допустил, что ответными мерами может стать наступление Вооруженных сил РФ в сторону украинской столицы.

По словам Макгрегора, в США снова заговорили о создании альтернативной столицы Украины во Львове, где может разместиться сбежавшее из Киева правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским.

15 августа Макгрегор заявил, что нападение ВСУ на территорию Курской области могло быть осуществлено с использованием разведывательных данных, «предоставленных США».

Ранее украинский политик заявил, что Зеленский не заинтересован в мире.