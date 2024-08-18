Власти рассказали о ситуации в Кореневском районе Курской области

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила, что на территории района сохраняется сложная оперативная обстановка. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что часть местных жителей пытаются вернуться домой, но таким образом только мешают работе российских военных. По словам Дегтяревой, вернуться в район в текущий момент не представляется возможным.

Она призвала местных жителей набраться терпения и дать возможность российским военным разобраться с ситуацией.

До этого пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева заявила, что за минувшие сутки из приграничных районов региона выехали более 1,7 тыс. человек.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что на защиту Курской атомной электростанции направили дополнительные силы.