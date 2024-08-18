Мэр Львова предупредил о расплате за атаку ВСУ на Курскую область

Вторжение украинских военных в Курскую область России имеет «страшную цену», заявил мэр города Львов Андрей Садовый на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В посте он прикрепил фотографию с прощальной процессии с тремя солдатами ВСУ. Чиновник призвал помнить тех, кто расплачивается за решения командования.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне вторжения ВСУ в Курскую область заявил, что российские военные и Владимир Путин «снесут оттуда» украинские подразделения. В связи с этим белорусский лидер задался вопросом, зачем украинская армия вторглась в российский регион и теряет самых подготовленных бойцов.

Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация может закончиться печальным образом для украинской государственности.

Издание The Washington Post тем временем сообщило, что атака на Курскую область сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре. Однако в МИД РФ заявили, что Москва не ведет с Киевом переговоры ни в каком виде.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.