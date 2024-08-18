Город в ДНР оказался обесточен после атаки со стороны украинских войск

Украинские военные атаковали электрическую подстанцию в городе Ясиноватая, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Источник уточнил, что для удара бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Предварительно, [нанесен] удар <...> по подстанции в Ясиноватой», — сказал он.

По данным агентства, в результате атаки ВСУ город оказался обесточен. Другая информация о ситуации в населенном пункте пока не поступала.

17 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что за сутки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск пострадали девять мирных жителей. В частности, ранения получили ребенок 2012 года рождения и женщина 1956 года рождения.

За день до этого военные ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, при этом один из украинских снарядов упал на торговый центр «Галактика». В здании начался пожар, и оно оказалось полностью разрушено. По последним сведениям, травмы различной степени тяжести получили 13 человек.

Ранее в Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на школу.