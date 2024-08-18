Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Город в ДНР оказался обесточен после атаки со стороны украинских войск

Беспилотник ВСУ атаковал электрическую подстанцию в Ясиноватой, обесточив город

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Украинские военные атаковали электрическую подстанцию в городе Ясиноватая, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Источник уточнил, что для удара бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Предварительно, [нанесен] удар <...> по подстанции в Ясиноватой», — сказал он.

По данным агентства, в результате атаки ВСУ город оказался обесточен. Другая информация о ситуации в населенном пункте пока не поступала.

17 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что за сутки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск пострадали девять мирных жителей. В частности, ранения получили ребенок 2012 года рождения и женщина 1956 года рождения.

За день до этого военные ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, при этом один из украинских снарядов упал на торговый центр «Галактика». В здании начался пожар, и оно оказалось полностью разрушено. По последним сведениям, травмы различной степени тяжести получили 13 человек.

Ранее в Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на школу.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами