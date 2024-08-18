В Курской области ликвидировали штурмовиков ВСУ

Российские войска ликвидировали группу из 16 солдат штурмбата 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Кремяное в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По данным источника, факт уничтожения группы украинских военных подтвердила съемка, которую вел разведывательный дрон. Отмечается, что штурмовики в момент атаки находились в лесу.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео, на котором экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению личного состава и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Минобороны России предупредило о жестком ответе в случае атаки ВСУ на Курскую АЭС.