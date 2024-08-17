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Под Северском в ДНР уничтожена украинская самоходка AS-90

Минобороны РФ: самоходка AS-90 ВСУ уничтожена под Северском в ДНР

Самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании уничтожена российскими военнослужащими группировки «Юг» в районе Северска в ДНР. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что удар по вскрытой огневой позиции Вооруженных сил Украины был нанесен в ходе контрбатарейной борьбы.

«В результате самоходная артиллерийская установка с расчетом ВСУ уничтожена», — пояснили в Минобороны РФ.

17 августа сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Искандерами» уничтожили ракетную систему залпового огня M270 MLRS в Сумской области. Предварительно ее месторасположение было выявлено подразделением разведки.

Кроме того, российские вертолеты Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Разведка доложила, что все цели успешно поражены, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее «Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область.

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