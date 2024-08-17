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Больше всего украинских военных попадает в плен под Мартыновкой

Алаудинов: больше всего солдат ВСУ попадает в плен под Мартыновкой

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе боев в Курской области наибольшее количество украинских военнослужащих попадает в плен в окрестностях села Мартыновка. Об этом РИА Новости сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

В четверг, 15 августа, Алаудинов рассказывал, что Вооруженные силы РФ освободили село Мартыновка в Курской области. Тогда же зачистка от сил ВСУ шла в селах Черкасское Поречное и Русское Поречное.

17 августа Алаудинов сообщал, что на всех участках боев в Курской области украинские бойцы начали активно сдаваться в российский плен.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжаются с 6 августа.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что почти три десятка украинских солдат организованно сдались в плен в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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