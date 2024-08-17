Появилось видео с допросом взятого в плен бойца «Азова»

Появилось видео беседы командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова со взятым в плен бойцом «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

17 августа Алаудинов сообщил, что семеро солдат ВСУ, в том числе боец «Азова», попали в российский плен под Курском.

Кадыров утверждает, что боец «Азова» сдавался в плен не по собственному желанию, а вынужденно, в ходе боя против российских подразделений в Курской области.

По словам политика, Алаудинов сообщил, что ситуация под Курском с каждым днем перевешивает в пользу сил РФ, пленных берут все больше и больше.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.