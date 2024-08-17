Киев предупредили о последствиях нападения на Курскую область

Нападение украинских войск на Курскую область может привести к эскалации конфликта между Киевом и Москвой. Об этом пишет китайская газета Global Times.

По словам источников издания, в последнее время ситуация на фронте сильно осложнилась.

«Они предупредили, что конфликт [на Украине] может выйти за его пределы и стать более жестоким», — говорится в публикации.

Также в материале подчеркивается, что РФ может жестко ответить на атаку Украины на ее приграничный регион.

Бои на территории Курской области продолжаются 12-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах.

На этом фоне в трех областях РФ — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции. 12 августа временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. С тех пор российские солдаты вернули контроль над несколькими населенными пунктами.

Комментируя ситуацию, президент страны Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за ее нападение на приграничный регион. 17 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что обстановка на Курском направлении «с каждым днем перевешивает» в пользу Вооруженных сил РФ.

Ранее американские журналисты выяснили, как долго ВСУ готовились к атаке на Курскую область.