ВСУ ударили по району Донецка, где находится разрушенный ТЦ «Галактика»

Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка, где находится разрушенный торговый центр (ТЦ) «Галактика». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, на территории расположенного здесь рынка упали два снаряда так называемого «натовского» калибра. Они повредили гражданские автомобили, здание кафе и торговый ряд.

Кроме того, еще два боеприпаса детонировали рядом с многоквартирным жилым домом. Во всех квартирах с первого по пятый этажи, которые находятся со стороны взрыва, оказались выбиты окна.

Очевидец рассказал журналистам, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала жительница упомянутого дома. При этом в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) уточнили, что ранения также получил один посетитель рынка.

16 августа снаряд ВСУ попал в ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка. В момент атаки в здании находились более 100 посетителей.

После удара в строении начался пожар, но из-за продолжающихся обстрелов сотрудники экстренных служб не могли оперативно ликвидировать огонь. Как рассказал глава Донецкой народной республики ДНР Денис Пушилин, в результате атаки пострадали 13 человек. В том числе ранения получил один подросток, ему понадобилась госпитализация.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела торгового центра в Донецке. Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что Украину ждет «жесткий ответ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее житель Донецка обратился к президенту РФ Владимиру Путину из-за атаки на ТЦ «Галактика».