Украинские военные начали активно сдаваться в плен в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее генерал сообщал, что семеро солдат ВСУ, в том числе боец «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в российский плен под Курском.

По словам Алаудинова, на всех участках, где находятся спецназ «Ахмат» и смежные подразделения, где ВСУ пытаются порвать участок, российские военные планомерно уничтожают противника.

На каждом участке начали брать пленных, украинские бойцы начали активно сдаваться в российский плен, добавил генерал.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее назвали число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.