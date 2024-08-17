Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 530 военных в зоне ответственности группировки. Его слова передает ТАСС.

«Противник потерял более 530 военнослужащих», — поделился Савчук.

Он добавил, что ВСУ также потеряли четыре автомобиля, гаубицу М777, орудие Д-20 и две гаубицы Д-30. Бои шли в районах населенных пунктов Дзержинск (украинское название — Торецк), Гродовка и Миролюбовка.

До этого офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер» сообщал, что моторизованная колонна, которая принадлежала 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженным силам Украины (ВСУ), полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

«Ветер» рассказал, что колонна ВСУ была вооружена бронированной техникой стран-членов блока НАТО. Помимо военной техники российские морпехи получили документы украинских военных. Среди них — паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другие бумаги.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.