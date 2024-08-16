В МИД назвали терактом удар ВСУ по гипермаркету в Донецке

Власти Украины получили от кураторов с Запада «карт-бланш» на совершение «как можно большего количества зверств» над мирными жителями. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Удар украинской армии по ТЦ «Галактика» в Донецке является тщательно спланированным актом терроризма на фоне уверенного продвижения российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции, отметила Захарова. По ее словам, Киев стремится посеять панику.

«Кроме того, очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения», — сказала Захарова.

В сообщении дипломат также резко осудила удар по ТЦ «Галактика» в Донецке.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о продолжении разбора завалов после пожара в ТЦ «Галактика», здание полностью разрушено.

16 августа ВСУ обстреляли донецкий ТЦ «Галактика», в котором находилось более ста посетителей.

Ранее в Госдуме пообещали более жесткий ответ за удар по Донецку, чем обычно.