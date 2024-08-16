Над атакованным ВСУ торговым центром в Донецке сбили беспилотник

Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано над горящим торговым центром «Галактика» в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на бойца с позывным «Студент».

По его словам, дроны пытались помешать работе пожарных и скорой помощи в эвакуации мирных жителей из ТЦ.

«Был обнаружен дрон-разведчик, крыло-фурия, так называемое, которое здесь кружило, летало», — заявил «Студент», который в составе специального подразделения прибыл на место пожара.

По его словам, квадрокоптер DJI Mavic III подлетел с другой стороны. Подразделение БПЛА сбило этот дрон. Он упал на парковку «в те кусты». Там квадрокоптер должны были досмотреть саперы, рассказал боец.

16 августа ВСУ обстреляли донецкий ТЦ «Галактика», в котором было больше 100 посетителей. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток. Место происшествия продолжили атаковать.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал рынок в Донецке.