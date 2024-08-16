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Бывшего советника Шойгу уволили из Минобороны

ТАСС: экс-советника Шойгу Ильницкого уволили из МО РФ

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Вадим Гришанкин/РИА Новости

Андрей Ильницкий, который был советником экс-министра обороны России Сергея Шойгу, уволили из Минобороны. Об этом сообщается в публикации ТАСС.

В ней бывший советник Шойгу анализирует вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Ильницкий был советником главы министерства обороны по информационной политике. Он занимал эту должность с 2015 года.

20 июня стало известно, что Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении четырех заместителей министра обороны от должностей. С постов ушли Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов.

Генерал армии в запасе Панков был статс-секретарем — замминистра обороны с сентября 2005 года. Шевцова занимала пост замминистра обороны с августа 2010 года. Цаликова назначили замминистра обороны в 2012 году, с 2015 года он стал первым заместителем министра. Генерал армии Попов был заместителем министра обороны с ноября 2013 года.

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