Бывшего советника Шойгу уволили из Минобороны

Андрей Ильницкий, который был советником экс-министра обороны России Сергея Шойгу, уволили из Минобороны. Об этом сообщается в публикации ТАСС.

В ней бывший советник Шойгу анализирует вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Ильницкий был советником главы министерства обороны по информационной политике. Он занимал эту должность с 2015 года.

20 июня стало известно, что Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении четырех заместителей министра обороны от должностей. С постов ушли Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов.

Генерал армии в запасе Панков был статс-секретарем — замминистра обороны с сентября 2005 года. Шевцова занимала пост замминистра обороны с августа 2010 года. Цаликова назначили замминистра обороны в 2012 году, с 2015 года он стал первым заместителем министра. Генерал армии Попов был заместителем министра обороны с ноября 2013 года.

Ранее в США заявили, что проигрывают информационную войну России.