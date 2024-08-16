Украина потеряет еще больше территорий после нападения на Курскую область, поскольку туда были направлены все резервы украинской армии, что ослабило ее позиции на других участках фронта. Об этом заявил отставной американский офицер Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Вместо того, чтобы принять июньское предложение (президента РФ Владимира Путина о начале переговоров. — Прим. ред.), хотя и не очень выгодное для Украины, сейчас они могут потерять еще больше территорий, еще больше городов», — сказал он.

Дэвис признался, что не понимает, почему президент Украины Владимир Зеленский приказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) напасть на Курскую область. Офицер считает, что эта атака не имеет никакого стратегического смысла.

16 августа российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что нападение на Курскую область обернулось серьезными потерями для украинской армии, которая активно расходует запасы техники и вооружений и рискует остаться без них в будущем.

До этого эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн заявил, что действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери своей армии.

Ранее в ОДКБ прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.