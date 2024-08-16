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Глава МО с одного из пунктов управления выступил на совещании Путина с СБ

Белоусов с одного из пунктов управления выступил на совещании Путина с Совбезом

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов с одного из пунктов управления выступил по видеоконференцсвязи (ВКС) на совещании президента страны Владимира Путина с Советом безопасности (СБ). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер обсудил с постоянными членами СБ новые технические решения, применяемые в зоне специальной военной операции (СВО). Совещание прошло в подмосковной резиденции Путина в очном формате.

Путин также уточнил, что глава Минобороны находится на одном из пунктов управления. «Он будет работать в режиме видеоконференции», — сказал глава государства, предоставив министру слово.

Накануне Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, созданного в министерстве обороны.

Министр уточнил, что среди его задач — повышение эффективности обеспечения группировок войск всем необходимым, защиты территории и местных жителей. ️В состав совета включены профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, главы Белгородской, Брянской и Курской областей. Планируется, что его заседания будут проводить не реже одного раза в неделю.

Ранее Белоусову на форуме «Армия-2024» показали эффективное в зоне СВО вооружение.

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