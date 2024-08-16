В военном бюджете Польши образовалась дыра на миллиарды долларов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в военном бюджете страны образовалась дыра на 46 млрд злотых (более 11 млрд долларов). Об этом он рассказал в эфире телеканала TVN24.

«Бюджет министерства национальной обороны большой, но предшественники оставили нам дыру», — заявил глава ведомства, отметив, что его предшественник на посту Мариуш Блащак не обеспечил средства на многие вещи.

Министр обороны подчеркнул, что из-за бюджетной дыры в первую очередь не хватает средств на постройку инфраструктуры для закупаемой военной техники.

В январе сообщалось, что Польша является лидером среди стран НАТО по расходам на оборону среди европейских государств. Это следует из данных Немецкого института экономических исследований (IFO).

Отмечалось, что Польша тратит на военные расходы 3,9% ВВП. За ней следуют Греция (3%) и Эстония (2,7%). Также отметку трат в необходимые 2% перешагнули Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Великобритания.

Меньше всего тратят на оборону Бельгия и Люксембург, их военные расходы составляют 1,1% и 0,7% ВВП.

Ранее в Польше заявили о росте военных расходов в стране в 3,5 раза.