Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Курскую область, чтобы начать «честные» переговоры с Россией. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Если мы говорим о потенциальных переговорах — подчеркиваю, о потенциальных — нам придется усадить Россию за стол напротив. На своих условиях», — написал Подоляк.

12 августа турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинцев готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, пройдут в декабре 2024 года. По его словам, после диалога между странами в 2022 года никогда еще не было процесса, в котором подписание мирного договора было бы так близко.

Однако в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты страны.

Ранее возможность переговоров России и Украины назвали фантастикой.