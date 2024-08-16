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Рогов: курская авантюра у режима Зеленского не получилась

Рогов: авантюра Зеленского не остановила продвижение ВС России в зоне СВО

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Авантюра президента Украины Владимира Зеленского с нападением на Курскую область не остановила продвижение российских войск на фронтах в зоне проведения спецоперации. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наступление российских войск в зоне проведения СВО продолжается, в то время как боевики ВСУ увязли в Курской области и теперь вынуждены окапываться, строить заградительные сооружения и переходить к формату длительной обороны», — заявил Рогов, подчеркнув, что ВСУ «не вытянут» логистику и резкого увеличения протяженности линии фронта.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области.

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