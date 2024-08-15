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Рогов сообщил о мощном взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв

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Thomas Peter/Reuters

Мощный взрыв произошел в городе Запорожье, который временно контролируется украинскими войсками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Наиболее громко его слышали жители Шевченковского района и Космоса с Песками, говорится в сообщении.

«Подробности позже», — написал Рогов.

Накануне ВС РФ поразили ракетой солдат ВСУ в Запорожье. «Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный и объемный взрыв. По предварительным данным, причина взрыва — прилет вежливой ракеты», — сообщил Рогов.

По его данным, тогда снаряд попал по скоплению личного состава и техники ВСУ.

Позднее Рогов опубликовал новый пост, в котором уточнил, что, помимо российской ракеты, в Запорожье могли взорваться также снаряды от украинских систем ПВО, которые он назвал наиболее опасными для мирного населения города.

Ранее в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры.

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