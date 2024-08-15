Бойцы ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов после прорыва в Курскую область

Бойцы Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Покровском направлении, рассказали, что после начала курской операции у них ухудшилась ситуация с боеприпасами. Об этом пишет Politico.

«Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», – заявил Иван Секач из 110-й механизированной бригады.

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее власти Покровска заявили, что ВС РФ подошли вплотную к городу.