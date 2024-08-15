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В США признали, что российская С-400 — одна из самых востребованных систем ПРО

Пентагон: ЗРС С-400 и другие элементы ПРО РФ — одни из самых передовых

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MOD Russia/Global Look Press

США признают, что ЗРС С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад американского министерства обороны.

«Российские С-400 и вся <…> система противовоздушной обороны остается одной из самых продвинутых в мире», — говорится в тексте доклада.

До этого стало известно, что перед спецоперацией на Украине в войсках противовоздушной обороны проводились масштабные тактические учения на уровне соединений (дивизий ПВО), в ходе которых постоянно усложнялась мишенная обстановка, и по результатам учений совершенствовались образцы зенитного ракетного вооружения. В частности, были практически отработаны все особенности стрельбы ЗРС С-400 «Триумф» по гиперзвуковым целям (типа «Кинжал»). Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В феврале в Турции высказались о возможной передаче российских С-400 Украине.

Ранее, после решения Вашингтона передать ВСУ ATACMS посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что такие ракеты уже поражали.

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