Врио губернатора рассказал Путину о состоянии оборонки в Тульской области

Объемы производства на оборонно-промышленном комплексе (ОПК) в Тульской области увеличиваются. Об этом заявил врио губернатора региона Дмитрий Миляев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, стенограмму публикует сайт Кремля.

«Оборонно-промышленный комплекс, который основу, по сути дела, нашего промышленного региона составляет, работает достаточно активно, объемы производства увеличиваются», — сообщил Миляев.

Врио губернатора подчеркнул, что отдельное внимание уделяется развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Миляев пояснил, что на сегодняшний день тульские производители в сутки производят до двух тысяч изделий. Чиновник заверил, что эта работа продолжится.

Российский лидер в ходе встречи отметил, что еще осталось время до выборов, чтобы показать основные направления развития Тульской области. Путин также пожелал успехов Миляеву.

Миляев в качестве временно исполняющего обязанности губернатора возглавил регион 15 мая, после того, как прежний глава области Алексей Дюмин был назначен помощником президента.

В единый день голосования 8 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Государственную думу, а также выборы 25 глав субъектов федерации — 21 прямых и четыре через голосование в парламенте, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.

Ранее Путин пожелал успехов врио главы Калининградской области на выборах.