Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может обернуться капитуляцией Украины. Такое мнение высказал немецкой газете BILD профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

По его словам, пока нельзя сказать, сможет ли Украина выиграть в конфликте с Россией благодаря новому наступлению. Но «сейчас мы переживаем колоссальные изменения в войне», заявил профессор. Он отметил, что за шесть дней украинская армия взяла под контроль больше территории, чем ВС РФ на Украине за последние 2-3 месяца.

При этом Масала считает, что атаки на Курскую область не повлияют на положение российского президента Владимира Путина.

«Наихудшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению российской армии в Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений. <..> В конечном итоге это приведет к капитуляции Украины», — сказал он.

Лучшим сценарием для Киева станет затягивание операции в Курской области, чтобы российские власти начали осознавать негативные последствия от происходящего, уверен профессор Мюнхенского университета бундесвера.

15 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска сделали заслоны на Суджанском направлении.

Ранее Алаудинов сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области.