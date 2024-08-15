Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Профессор ФРГ предупредил о возможной капитуляции Украины из-за атаки на Курскую область

Профессор Масала: атака на Курскую область может привести к капитуляции Украины

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может обернуться капитуляцией Украины. Такое мнение высказал немецкой газете BILD профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

По его словам, пока нельзя сказать, сможет ли Украина выиграть в конфликте с Россией благодаря новому наступлению. Но «сейчас мы переживаем колоссальные изменения в войне», заявил профессор. Он отметил, что за шесть дней украинская армия взяла под контроль больше территории, чем ВС РФ на Украине за последние 2-3 месяца.

При этом Масала считает, что атаки на Курскую область не повлияют на положение российского президента Владимира Путина.

«Наихудшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению российской армии в Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений. <..> В конечном итоге это приведет к капитуляции Украины», — сказал он.

Лучшим сценарием для Киева станет затягивание операции в Курской области, чтобы российские власти начали осознавать негативные последствия от происходящего, уверен профессор Мюнхенского университета бундесвера.

15 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска сделали заслоны на Суджанском направлении.

Ранее Алаудинов сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами