Полковник рассказал, какой тактики придерживаются ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области используют тактику разведывательно-боевой деятельности, которая присуща армии США. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, такая тактика осложняет противостояние украинским противникам.

«Это чисто американская тактика: мелкие группы выходят на маршруты, ведут разведку, в случае необходимости — боевые действия», — сказал Матвийчук.

Он отметил, что из-за этого сложно перекрыть дорожные направления, по которым продвигается противник, так как солдаты ВСУ ищут пути обхода, которых нет на картах.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами.