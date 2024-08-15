Российские врачи на СВО столкнулись с новыми вызовами

Российские медики столкнулись в ходе спецоперации с новыми вызовами из-за современных боеприпасов. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

По его словам, современные врачи имеют дело со снарядами, которые обладают высокой кинетической энергией. Подобного опыта было немного.

«Пули, кассетные боеприпасы. У нас сейчас бывают пациенты, у которых точечные ранения, насквозь проходит организм. Классическая баллистика, которую мы изучали в академии, она тут меняется», — заявил Бабич.

Также он отметил, что обильное применение беспилотников создает предпосылки к тому, что пациенты поступают с ранениями множества областей, такие ранения называют «сочетанное ранение», когда повреждаются живот, грудь, конечности.

12 июля глава Минобороны Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину организовать медицинскую помощь для участников специальной военной операции на новых условиях.

Согласно замыслу министра, военным, находившимся в зоне проведения военной операции на Украине, в том числе разрешат обращаться в гражданские медицинские учреждения во время отпуска.

Ранее Путин отметил заслуги врачей, работающих в зоне СВО.