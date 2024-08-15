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В Одессе военкомы травмировали женщину

«Страна.ua»: одесские военкомы зажали женщине ногу дверью во время штурма ТЦК

Одесские военкомы зажали женщине ногу дверью во время попытки проникнуть в ТЦК, чтобы вызволить оттуда мужчину. Кадры с места событий приводит «Страна.ua».

Инцидент произошел на Канатной улице в вечерние часы. «Штурмовать» территориальный центр комплектации пришла целая группа женщин, однако они не предпринимали никаких насильственных действий, многие снимали действия военкомов на видео. Одна из пришедших постоянно повторяла свою фамилию и с громкими криками пыталась проникнуть внутрь, встречая крайне жесткую реакцию сотрудников ТЦК. Чем закончилась акция, не сообщается, однако доказательств ее успешного исхода нет.

До этого в Одессе полицейские забрали мужчину с пляжа в ТЦК и сломали ему челюсть.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца — до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситы устроили перепалку с сотрудниками ТЦК в автобусе.

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