Rheinmetall купит американского производителя транспорта почти за $1 млрд

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о покупке американской компании Loc Performance Products, приблизительной стоимостью в $950 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

13 августа Rheinmetall подписал соглашение о приобретении всех акций Loc Performance Products, LLC, известного производителя транспорта, расположенного в Плимуте (Мичиган, США).

В концерне отметили, что благодаря приобретению компании в США Rheinmetall расширяет свои позиции на оборонном рынке и укрепляет свой основной бизнес в области производства наземных транспортных средств для военных заказчиков по всему миру.

Приобретение дает концерну Rheinmetall ключевые возможности в США и позволит ей более эффективно снабжать минобороны США, расширять портфель продукции и производственные возможности компании на внутреннем рынке.

До этого Минобороны ФРГ заявило о проникновении неизвестных на авиабазу в Кельне. Военных и гражданских призвали не употреблять питьевую воду. Личному составу на время запретили входить на закрытую территорию.

Ранее в ФРГ выступили за размещение американских ракет только в Западной Германии.