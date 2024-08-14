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ВС РФ поразили ракетой солдат ВСУ в Запорожье

Рогов: российские войска ударили ракетой по позициям ВСУ в Запорожье

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Позиции украинских войск в подконтрольном Киеву городе Запорожье подверглись ракетному удару. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный и объемный взрыв. По предварительным данным, причина взрыва — прилет вежливой ракеты», — сообщил Рогов.

По его словам, снаряд попал по скоплению личного состава и техники ВСУ.

Позднее Рогов опубликовал новый пост, в котором уточнил, что, помимо российской ракеты, в Запорожье могли взорваться также снаряды от украинских систем ПВО, которые он назвал наиболее опасными для мирного населения города.

До этого Рогов сообщил об активизации боев на новом участке запорожского фронта. По его словам, столкновения начались в районе населенного пункта Пятихатки на Степногорском направлении.

Ранее на ЗАЭС раскрыли, что делают представители МАГАТЭ на поврежденной станции.

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