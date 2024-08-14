Минобороны показало уничтожение ВСУ в Курской области

Министерство обороны России опубликовало видео из Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным ведомства, в ходе столкновения с украинскими войсками у одного из населенных пунктов бойцы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России захватили и перегнали в безопасное место колесную боевую бронемашину ВСУ «Roshel Senator» канадского производства.

Кроме того, пехотинцы в качестве трофеев забрали образцы автоматического оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.