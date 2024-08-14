Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 270 военных в Курской области

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 270 солдат и 16 единиц техники в ходе боев в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, украинская армия лишилась двух танков, бронетранспортера Stryker, 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и гаубицы Д-30. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские войска взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ.

Всего, как сообщили в ведомства, с начала атаки территории Курской области ВСУ потеряли до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера и 192 боевые бронированные машины. Кроме того, российские войска уничтожили 18 боевых машин пехоты, 88 автомобилей и четыре зенитных ракетных комплекса, подчеркнули в министерстве.

Утром 6 августа украинские военные атаковали территорию Курской области. 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек. По его словам, под украинская армия взяла под контроль 28 населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Финляндия оправдала вылазку ВСУ в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами