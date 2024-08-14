Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 270 солдат и 16 единиц техники в ходе боев в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, украинская армия лишилась двух танков, бронетранспортера Stryker, 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и гаубицы Д-30. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские войска взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ.

Всего, как сообщили в ведомства, с начала атаки территории Курской области ВСУ потеряли до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера и 192 боевые бронированные машины. Кроме того, российские войска уничтожили 18 боевых машин пехоты, 88 автомобилей и четыре зенитных ракетных комплекса, подчеркнули в министерстве.

Утром 6 августа украинские военные атаковали территорию Курской области. 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек. По его словам, под украинская армия взяла под контроль 28 населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Финляндия оправдала вылазку ВСУ в Курскую область.